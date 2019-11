Dan Petrescu, descumpanit dupa infrangerea cu Lazio: "Sanse mici de calificare"

Ziare.

Desi ardelenii trebuie sa obtina un singur punct in ultimul meci, cu deja calificata Celtic, "Bursucul" spune ca presiunea va fi atat de mare pe elevii sai incat acestia nu vor face fata."Sa joci la Lazio acasa si sa ai ocaziile mai mari spune ceva. Dar din pacate am plecat cu zero puncte si ne mai trebuie un punct. Acel punct va fi foarte greu. Clar, Celtic e favorita in meciul retur, ei nu au nicio presiune. Vor juca fara probleme, noi cu presiune maxima. Vad sanse mici de a ne califica.Asta e realitatea, jucam cu echipe mai bune ca noi si asta e realitatea. Daca va place, nu va place, uitati-va la bugetul lor, la jucatorii lor. Sansele sunt mici, pentru ca presiunea e maxima. Punctul ala... nu am parul alb degeaba. Punctul ala, eu am zis dinainte... multi spun ca e un punct. Dar un punct pe care trebuie sa il iei cu Lazio sau cu Celtic.Punctul ala, pentru mine va fi foarte greu de obtinut. Un meci cu presiune maxima, jucam din trei in trei zile, va fi foarte greu de obtinut. Sper din tot sufletul, pentru baieti, pentru ca ar fi cea mai mare realizare a mea ca antrenor, sa reusesc sa scot o echipa ca Lazio din cupele europene", a declarat Dan Petrescu la Telekom Sport CFR Cluj a pierdut la limita, scor 0-1, in fata celor de la Lazio la capatul unui meci in care echipa lui Petrescu si-a creat cateva ocazii uriase.Campioana ramane pe locul secund in clasamentul Grupei E, avand nevoie de un punct in ultima etapa pentru a se califica matematic in 16-imile de finala.