Dan Petrescu, despre meciul cu Celtic Glasgow din Liga Campionilor

"Eu nu sunt relaxat, mai ales dupa ce am vazut, am vazut 19 goluri in cinci meciuri oficiale, nu poate sa fie niciun fel de relaxare. La meciurile de acasa e foarte bine sa nu primesti gol, dar nici eu nu stiu cum sa facem sa nu primim gol. Trebuie ca Arlauskis sa prinda o zi fantastica, apararea la fel, sa avem si putin noroc, poate chiar mai mult, pentru ca sigur ocazii vor fi de partea lor, pentru ca au prea multa calitate si o sa va convingeti de asta maine pe viu. Nu stiu daca poate fi surprinsa pe contraatac Celtic, dar in ultimele 5 meciuri nu prea au aratat slabiciuni, au aratat numai calitati.Nu e usor sa bati campioana Bosniei si a Estoniei cu 5-0, 7-0 sau cu cat au batut, i-au batut de i-au rupt pe toti. Chiar daca nivelul e mai slab, au aratat ca sunt o echipa mare, arata ca o echipa mare in momentul asta. Noi trebuie sa facem un miracol ca sa-i eliminam. Ar fi un miracol. As asemana cu perioada in care a castigat campionatul cu Unirea (Urziceni) la ce echipa au ei acum. Asta este realitatea, dupa ce am vazut cinci meciuri oficiale ale lor. Ala a fost un miracol cu Unirea, si asta ar fi un alt miracol dupa parerea mea", a declarat, marti, Dan Petrescu, intr-o conferinta de presa.In ciuda acestei temeri aratate, Dan Petrescu si-ar dori o victorie in prima mansa care se va disputa miercuri, la Cluj-Napoca: "E clar ca noi vrem o victorie, dar important este sa nu luam gol. Nu stiu cum sa facem chestia asta, insa sper sa marcam un gol. Daca ar fi o victorie cu 1-0 ar fi fantastic, desi cu toate astea am sti ce ne-ar astepta in retur, la Glasgow, cu 60.000 de fani si o atmosfera extraordinara".Tehnicianul a precizat ca atacantul George Tucudean nu este pregatit suta la suta, avand in vedere problemele medicale care l-au tinut departe de teren in ultima perioada."Tucudean stie cel mai bine ce vrea de la viata si de la fotbal, a jucat ultimul meci 60 de minute apoi nu s-a antrenat si astazi sper sa se antreneze. Dar e foarte greu sa fie la nivel maxim atata vreme cat e el a fost mai mult accidentat decat s-a antrenat, nu ai cum, indiferent de ce nume ai, trebuie sa te antrenezi. E clar ca acum nu este suta la suta", a mai spus Dan Petrescu.Partida CFR Cluj - Celtic Glasgow, din prima mansa a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa miercuri, de la ora 21:00 pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca.