"Dan Petrescu, deznadajduit dupa infrangerea CFR-ului din Champions League: Un rezultat excelent pentru ei"

Desi echipa sa, CFR Cluj, a pierdut la limita duelul cu formatia din Kazahstan, scor 0-1, "Bursucul" nu pare foarte optimist in privinta returului.Acesta spune ca Astana a obtinut un rezultat perfect si ca echipa este atat de buna incat porneste ca mare favorita la calificarea in faza urmatoare."Astana este o echipa in forma, pentru noi a fost extrem de dificil, am jucat doar o partida cu miza pana acum. Am vazut jucatori buni, mi-a placut Dorin Rotariu, Tomasov e un jucator fantastic, Mayevsky este foarte util. Astana are jucatori foarte buni in ofensiva. Ceea ce conteaza este rezultatul de pe tabela! Pacat, daca am fi marcat in prima repriza, cand am avut o ocazie mare, soarta meciului ar fi fost alta.Vom incerca tot posibilul sa facem un meci mare in retur. Sa vedem in ce forma vom fi, mai avem un meci de campionat intre timp. Oricum, Astana este favorita, 1-0 este un rezultat excelent pentru ei. Noi speram sa intoarcem scorul, trebuie sa dam goluri", a spus Petrescu, citat de DigiSport CFR Cluj a fost invinsa de formatia Astana (Kazahstan), scor 0-1, in prima mansa turului 1 preliminar din Liga Campionilor.Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 21:00.Invingatoarea se va duela in turul doi cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv, iar invinsa va merge in preliminariile Europa League.