Dan Petrescu dezvaluie ca ar fi acceptat sa devina selectionerul Romaniei: N-am fost contactat

"Bursucul" a dezvaluit, marti seara, ca n-ar fi refuzat propunere, insa n-a fost cautat de nimeni de la FRF."Eu n-am fost intrebat, n-am fost contactat. Daca eram contactat poate acum eram eu acolo", a spus Dan Petrescu la Gala GSP."Eu zic ca era o perioada buna in cariera mea si cred ca era momentul pentru ca am refuzat deja de doua ori, a treia oara nu se mai refuza echipa nationala", a mai spus acesta.Federatia Romana de Fotbal i-a ofertat doar pe Mirel Radoi dupa plecarea lui Cosmin Contra din functia de selectioner al Romaniei.Dan Petrescu se afla din primavara acestui an pe banca lui CFR Cluj.I.G.