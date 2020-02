Dan Petrescu face o declaratie neasteptata inaintea meciului cu Sevilla din Europa League

Ziare.

com

Antrenorul campioanei a anuntat ca va schimba sistemul de joc si va folosi sapte fundasi, doi mijlocasi si un singur atacant."Cu Sevilla o sa joc intr-un sistem 7-2-1. Ce daca gazonul de la Cluj nu e bun? Asta poate fi un lucru bun impotriva lor", a spus Dan Petrescu pentru As Meciul dintre CFR Cluj si FC Sevilla va avea loc joi, de la ora 19:55, in direct pe Ziare.com.Returul este programat in Spania, pe 27 februarie de la ora 22:00.FC Sevilla ocupa locul 5 in campionatul Spaniei si vine dupa patru meciuri la rand fara victorie.C.S.