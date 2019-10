Dan Petrescu face o declaratie neasteptata inaintea meciului cu Suedia

Ziare.

"Ne dorim toti sa castigam la meciul cu Suedia. Noi stam inca la mana noastra, calificarea nu sta in mainile altei echipe. Daca facem rezultatele care trebuie nu mai depindem de niciun rezultat. Daca batem Suedia si facem egal in Spania nu ne mai intereseaza nimic si ne calificam. Si asta trebuie sa facem pentru ca nu cred ca Suedia este mai puternica decat Norvegia si cu putina sansa puteam bate Norvegia.Noi putem bate pe oricine. Chiar daca Spania ne-a dominat, tineti minte ca am avut ocazii pe final sa egalam. Asa si cu Suedia, eu cred ca suntem favoriti si daca vom castiga meciul si mergem in Spania nu vad de ce ar trebui sa forteze spaniolii. Un meci egal pentru ei nu ar fi o drama si noua ne-ar aduce calificarea. Deci in continuare noi suntem favoriti pentru ca suntem la mana noastra", a declarat Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.El i-a luat apararea selectionerului Cosmin Contra, care i-a adus injurii jucatorului George Puscas , dupa penalty-ul ratat in partida cu Norvegia, scor 1-1:"Voi denumiti antrenorii colerici sau necolerici. Toti suntem antrenori , nu am vazut un antrenor pe banca linistit, ca eu nu-l stiu. Toti antrenorii in Romania am vazut ca se agita, se bat, vor, urla, tipa. Normal, e presiunea mare. Din cate am inteles Contra si-a cerut scuze, era normal. Trebuie sa fim mai atenti toti pentru ca televiziunea in loc sa filmeze meciul filmeaza antrenorii ce zic si asta e o problema grava pentru antrenori. Ar trebui sa stam pe banca si sa nu mai zicem nimic, dar asta nu e posibil.Avem o atitudine normala la fotbal. Fotbalul nu e sah, nu e balet, fotbalul emana tensiuni si se mai poate gresi. Dar nu a fost un pumn sau o palma. Daca se mai scapa ceva pe acolo, asta e, se mai intampla. La nivelul echipei nationale e presiune fantastica, numai antrenorul nationalei sa nu fii cand un jucator rateaza penalty. Si la un meci asa important. Nu stiu cum as fi reactionat, pentru ca si eu am avut problemele mele. Pe mine ma deranjeaza ca jucatorul care e faultat sa bata penalty, sunt superstitios. Dar asa e, daca Puscas dadea gol, acum era erou. Stiti cum e, la fotbal diferenta de a fi erou si a fi prost e foarte mica".Intrebat daca sunt adevarate zvonurile conform carora ar fi un candidat pentru preluarea functiei de selectioner, Dan Petrescu a spus ca mai are contract cu CFR Cluj pentru inca doi ani si jumatate si ca vrea sa mai castige inca o data titlul de campion national."De futsal? Aaa... S-au facut speculatii ca voi pleca in alta tara, se fac si la echipa nationala. Daca se fac speculatii ca plec la echipe bune e foarte bine, daca se fac speculatii ca ma duc la o echipa slaba, nu e bine. Am spus-o si o repet, mai am contract doi ani si jumatate la CFR si acum ramane sa vedem ce va fi in continuare. Sunt fericit si sper sa mai reusesc sa mai castig un campionat , pentru ca asta ne dorim toti, si sa ajungem in primavara europeana. Ar fi fantastic pentru noi", a mai spus Dan Petrescu.Echipa nationala de fotbal a Romaniei se afla in acest moment pe locul al treilea in clasamentul grupei F a preliminariilor EURO 2020 si are nevoie de o victorie si un egal in partidele cu Suedia si Spania pentru a obtine calificarea.