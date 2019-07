Dan Petrescu i se alatura lui Hagi in razboiul cu UEFA: "Nu e normal!"

Ziare.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj a dat exemplul lui Ajax, sustinand ca nu e normal ca finalista competitiei sa fie nevoita sa joace calificari in sezonul urmator."Bursucul" a cerut apoi egalitate, el dorind ca fiecare tara sa aiba o echipa in grupele Ligii."Nu-mi place cum e facuta competitia. Ma uit cum Ajax joaca in preliminarii. Ce e asta? Au jucat finala Champions si ei sunt in preliminarii. Doamne fereste! De ce nu sunt direct in grupe? Sa respectam si noi tarile. Toate tarile merita o echipa in Champions League, in grupe, de aia se numeste Champions League. Nu e normal ce se intampla.Noi trebuie sa fim apreciati, romanii. Ne batem ca nebunii un an, luam campioantul si ne trezim din doua in doua zile in avioane, nu avem timp de nimic si daca iesim, o luam de la capat. Nu e normal. Nici nu castigam bani, nici nimic. Trebuie sa fim respectati sa fim si noi in grupe" a declarat Dan Petrescu la Telekomsport Gica Hagi se afla in conflict deschis cu cei de la UEFA din cauza formatului cupelor europene, el sustind ca nu este normal ca echipele din tarile mici sa joace atatea tururi preliminare, iar cele din tarile mari sa aiba locuri asigurate in faza grupelor.Potrivit lui Hagi, prapastia financiara dintre cele doua lumi este adancita de UEFA, care prin acest format directioneaza cei mai multi bani catre cele mai bogate cluburi.