Dan Petrescu lauda numirea lui Victor Piturca la Craiova: Universitatea va fi mai puternica

Antrenorul campioanei Romaniei CFR Cluj a vorbit despre aceasta mutare pe care au realizat-o oltenii in Liga 1 , el fiind un fost elev de-al lui "Piti", pe vremea cand acesta se afla la primul mandat ca antrenor la nationala Romaniei, in 1998-1999."Daca va fi antrenor, e o surpriza, pentru ca nu a antrenat de multi ani. Nu ma asteptam sa revina in fotbalul romanesc. Craiova va fi mai puternica, pentru ca are o experienta, are un nume si a facut foarte mult pentru fotbalul romanesc. Sunt convins ca va aduce ceva in plus la Craiova, mai ales ca are un lot foarte bun de jucatori acolo", a fost reactia lui "Super Dan", pentru televiziunea TelekomSport.CFR Cluj - Craiova va fi un derbi care va avea loc in etapa cu numarul 13 din acest sezon, ultima din turul sezonului regular.Victor Piturca are 63 de ani si se intoarce ca antrenor la Universitatea Craiova dupa perioadele 1994-1995 si 2010, ultima data pe vremea cand echipa era patronata de Adrian Mititelu , care conduce acum FC Universitatea Craiova 1948, din Liga 3.CFR Cluj va evolua sambata acasa cu FC Botosani de la ora 21, meci LIVE score pe Ziare.com.D.A.