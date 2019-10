Dan Petrescu nu e ingrijorat dupa infrangerea dura suferita la Viitorul: Daca nu jucam in Europa, aveam sase puncte in plus

Ziare.

com

Partida a fost clar controlata de baietii lui Hagi, care au marcat prin Rivaldinho, Matei si Peteleu, ultimul semnand un autogol hilar.Dupa meci, "Super Dan" a recunoscut ca prima repriza a fost cea mai slaba de cand el o antreneaza pe CFR: "Cea mai slaba repriza de cand sunt eu la CFR, dar a fost si meritul lor. Cand stai prin aeroporturi si avioane, poate cu alte echipe castigi, dar cu Viitorul e greu. E clar ca primul greu il da Peteleu, iar al doilea e de la 50 de metri. Am avut si noi ocazii sa facem 2-1, dar Cabuz, poate cel mai bun de pe teren a scos tot. La 3-0 am incercat, am avut niste ocazii rarisime, dar a fost prea tarziu", spunea fostul jucator al lui Chelsea , pentru TelekomSport.Intrebat daca exista o oferta pe numele sau de la Dinamo Moscova , asa cum s-a speculat, Petrescu spunea: "Numele meu e mereu vehiculat, dar dupa o asemenea infrangere, nu am starea sa vorbesc despre asa ceva. Daca s-au gandit cei de la Dinamo Moscova la mine e bine", mai adauga "Bursucul".CFR si Viitorul sunt pe primul loc in L1, la egalitate de puncte, cu 24 de lungimi. In spatele lor e Craiova, cu 23 de puncte."Daca nu jucam in Europa, sigur aveam 6 puncte in plus. Nu sunt ingrijorat, de ce sa fiu", incheia Dan Petrescu tirada sa.D.A.