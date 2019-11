Dan Petrescu o considera favorita pe Islanda in barajul de calificare la EURO cu Romania

Ziare.

Fostul jucator al lui Chelsea o considera pe Islanda favorita in disputa din semifinalele barajului pentru EURO, meci care va avea loc la Reykjavik, in luna martie."Islanda e o echipa foarte buna, nu mai e echipa pe care o bateam noi, pe vremea noastra, de doua ori cu 4-0. E o echipa care a avut rezultate extraordinare in ultimul timp, au un antrenor care e foarte inteligent si jucatori multi care joaca in Europa, in campionate tari. Daca jucam cu Scotia sau cu Islanda, cred ca era la fel, nu era mare diferenta. Ii vad putin favoriti pe islandezi, pentru ca joaca acasa. Daca erau doua meciuri , sansele erau egale", a fost declaratia lui Petrescu facuta pentru TelekomSport TV, imediat dupa meciul castigat vineri cu Chindia Targoviste, scor 4-0.Dan Petrescu se numara chiar printre jucatorii care marcau in singurele confruntari ale Romaniei cu Islanda, din campania de calificare pentru CM 1998, scor 4-0 si in tur si in retur.In ultima vreme insa, nordicii sunt o adevarata revelatie a Europei, ajungand pana in sferturile EURO 2016 , apoi la CM 2018, unde au remizat cu Argentina lui Messi, scor 1-1.Citeste si:D.A.