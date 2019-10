Dan Petrescu, prima reactie despre posibila plecare de la CFR Cluj

Ziare.

com

Dupa ce presa din Rusia a anuntat ca Petrescu este dorit insistent de clubul rus Dinamo Moscova, Petrescu s-a aratat onorat de interes, dar nu a luat inca o decizie in privinta plecarii."Numele meu este mereu vehiculat, dar dupa infrangerea cu Viitorul nu am stare sa vorbesc despre asta. Daca s-au gandit la mine este foarte bine", a spus Petrescu la conferinta de presa.Dan Petrescu i-a antrenat pe rusi si in trecut, ducandu-i de pe ultimul loc in cupele europene.In Rusia, antrenorul roman a mai pregatit-o si pe Kuban Krasnodar, in doua mandate.C.S.