Dan Petrescu primeste o noua oferta: decizia luata de CFR Cluj

Conform Telekom Sport, Petrescu are in acest moment o oferta concreta, de la un club al carui nume nu este cunoscut.Drept urmare, cei de la CFR Cluj au hotarat sa ii ofere lui Petrescu prelungirea contractului."Ne dorim, incercam, speram ca si el sa isi doreasca, important e si ce se intampla anul acesta, e o perioada grea in fotbalul mondial si in viata normala si atunci nu stim. Totul a trecut pe planul doi dar speram ca fotbalul sa redevina numarul 1 in vietile noastre", a spus directorul sportiv Bogdan Mara pentru Telekom Sport.Dan Petrescu a castigat pana acum doua titluri cu CFR Cluj.Gruparea din Gruia se afla si acum pe primul loc in Liga 1 , iar campionatul ar putea fi reluat din luna iunie.C.S.