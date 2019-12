Dan Petrescu primeste o oferta de ultima ora

Ziare.

com

Conform surselor, Dan Petrescu are o propunere concreta de a antrena formatia Astana din Kazahstan.Din informatiile noastre, impresarul lui Dan Petrescu, Nicolae Parnau, a fost contactat de conducerea kazahilor, care i-au oferit o intelegere valabila pe doi ani."Bursucul" i-a impresionat pe kazahi in vara, cand CFR Cluj a eliminat-o pe Astana din Liga Campionilor.Totusi, Petrescu nu ia in calcul posibilitatea sa accepte oferta din Kazahstan deoarece considera ca nivelul fotbalului de aici nu este tocmai ridicat.Dan Petrescu si-ar dori sa plece in iarna sau cel tarziu in vara de la CFR Cluj, dar doar daca va primi o oferta buna din Rusia, China sau din Europa.Antrenorul considera ca nu poate face mai multe lucruri la CFR Cluj, din moment ce clubul are un plafon salarial si nu doreste sa investeasca sume mari in transferuri.