Dan Petrescu propune o schimbare majora in Liga 1: FRF a exclus din start solicitarea

Petrescu a declarat ca si-ar dori ca la meciurile din Liga 1 sa aiba 10 jucatori pe banca de rezerva in loc de 7."Mi-as fi dorit si imi doresc foarte mult ca cei care decid lucrurile in Romania sa lase 10 jucatori pe banca de rezerve. Imi doresc foarte mult in continuare. Sa ne luam si noi dupa campionatul Italiei, Rusiei, de la mondiale, de la nationale.La nationala sunt 10 jucatori pe banca. Sper ca de la iarna sa avem 10 jucatori pe banca de rezerve. De ce ii platim? Sa ii tin in tribuna? Daca ii tin pe banca pot sa ii folosesc, nu? Imi doresc foarte mult sa avem si VAR. Si asta e alt lucru. Dar nu inteleg de ce noi nu vrem nimic in Romania. Noi nu vrem nimic sa facem, nu vrem sa inaintam", a spus Petrescu, potrivit Sport.ro O cerere similara a venit si din partea clubului Universitatea Craiova Totusi, Federatia Romana de Fotbal a exclus din start aceasta varianta, pe motiv ca ar genera costuri suplimentare pentru cluburi C.S.