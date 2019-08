Dan Petrescu propune un nume neasteptat pentru echipa nationala de fotbal a Romaniei

Ziare.

Campioana a fost tinuta in sah de Sepsi dar a fost un meci in care "Super Dan" a jucat cu multe rezerve, CFR fiind mai mult cu gandul la prima mansa din play-off-ul Champions League, cu Slavia Praga, meci care are loc marti de la ora 22, LIVE pe Ziare.com.Dupa meci, Dan Petrescu a propus un jucator catre selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra : "Paun joaca foarte bine, nu vreau sa vorbesc prea mult, dar selectionerul ar trebui sa aiba loc si pentru el. E posibil sa inceapa si marti, in momentul asta e intr-o forma senzationala", a fost reactia marelui antrenor roman, despre tanarul de 24 de ani, dupa meci, intr-o interventie pentru DigiSport.Adrian Alexandru-Paun a marcat pentru a treia oara consecutiv intr-un meci pentru CFR Cluj."Nu as spune ca as da campionatul pentru o calificare in grupele Champions League. Imi doresc si campionatul si grupele. Slavia e o echipa puternica, peste noi. Dar noi ne-am autodepasit in trei duble, trebuie sa mai facem inca o data asta. Dar mi se pare exagerat sa ai patru duble ca sa ajungi in grupele Ligii", a mai adaugat Petrescu, in legatura cu viitorul meci european.CFR Cluj e lidera acum in Romania cu 14 puncte la activ, avand 10 distanta fata de vicecampioana FCSB , care sta pe un loc rusinos, 11.D.A.