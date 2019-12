Dan Petrescu putea lucra cu Mourinho: "Am zis ca e prea putin pentru el"

Ziare.

Dezvaluirea a fost facuta de impresarul Ioan Becali, acesta marturisind ca a intentionat sa ii propuna "Bursucului" un post de secund al lui "The Special One" in al doilea mandat al acestuia pe banca londonezilor."Eu am incercat, la a doua venire a lui Jose Mouriunho la Chelsea, sa il duc pe Dan Petrescu antrenor secund acolo, dar am zis ca e prea putin pentru el. MNourinho avea staff-ul sau", a spus Ioan Becali la PRO X.In continuare, agentul de jucatori il sfatuieste pe Petrescu sa nu se grabeasca si sa nu plece de la CFR Cluj decat la finalul sezonului.El spune ca daca va avea rabdare antrenorul va primi o oferta dintr-un campionat puternic din Europa."Dan Petrescu cred ca nu va mai avea inspiratia gresita pe care a avut-o. Acum el are liniste financiara. El nu trebuie sa sa se grabeasca sa preia o echipa din Kazahstan. El trebuie sa mai stea un an la Cluj si dupa sa plece, sa mai ia un campionat. Cu 3-4 piese, poate sa contiune aceasta aventura la cluj. El trebuie sa astepte o oferta de la o echipa de la mijlocul clasamentului din Italia, din Anglia. Brighton, West Ham. West Ham ar fi ceva senzational, pentru ca sunt din Londra."Petrescu a castigat ultimele doua titluri din Liga 1 cu CFR Cluj si a reusit sa califice echipa din Gruia in primavara europeana.