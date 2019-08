Dan Petrescu, raspuns transant la intrebarea daca este tentat sa preia FCSB

Ziare.

com

Sambata, dupa victoria lui CFR cu AFC Hermannstadt, scor 3-0, Petrescu a fost intrebat de un jurnalist la conferinta de presa oficiala daca este tentat sa antreneze vreodata gruparea lui Gigi Becali "Ce intrebare e asta? N-are niciun rost. Doamne fereste! Eu sunt antrenorul CFR-ului. Sper sa fiu pentru cat mai mult timp aici", a fost reactia transanta a lui "Super Dan".CFR se pregateste acum pentru returul cu Celtic din turul III preliminar al Champions League, dupa 1-1 acasa in Gruia, in aceasta saptamana.Celtic - CFR Cluj se joaca marti, 13 iulie, de la ora 21:45, meci LIVE pe Ziare.com.Pana atunci insa, sa amintim ca ardelenii sunt lideri in Liga 1 , cu 13 puncte dupa 5 etape, singurul pas gresit fiind chiar la debut cu Poli Iasi , scor 1-1.Gigi Becali este intr-o cautare disperata de antrenor, dupa demisia lui Bogdan Andone, iar in acest moment interimar este Vergil Andronache.D.A.