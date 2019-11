Dan Petrescu recunoaste ca nu i-a menajat pe jucatorii de la CFR la pauza meciului cu Clinceni: Cea mai dura reactie de cand sunt in fotbal

Ziare.

Campioana a facut o prima repriza slaba, terminata la egalitate, scor 0-0, iar in cele 15 minute de pauza Dan Petrescu a recunoscut ca a folosit un limbaj dur la vestiare, tintele sale cele mai importante fiind atacantii Lacina Traore si Billel Omrani."De obicei pe ploaie nu castig, am pierdut cu Celtic si Poli Iasi , cred ca e primul castigat. Am avut ghinion in prima repriza, parca mingea nu voia sa intre in poarta. Am avut si penalti. Am avut sansa ca am inceput cu gol partea a doua, stiam ca va fi un meci greu. E bine ca n-am primit gol, in acest campionat am luat foarte multe goluri , dar, tinand cont de faptul ca am jucat 28 de meciuri in acest sezon, e greu. Nu putem sa jucam cu aceeasi echipa in fiecare partida. E important sa marcam cat mai multe goluri, lumea de aia vine la stadion, sa vada goluri. La CFR Cluj 1-0 nu e rezultat bun. A fost cea mai dura reactie de cand sunt in fotbal la pauza, mai ales pentru Traore si Omrani", a punctat dupa meci Dan Petrescu, pentru televiziunile aflate in zona mixta."Bursucul" nu a scapat nici aceasta ocazie pentru a mai "intepa" FRF -ul in legatura cu regula Under 21: "Aceasta regula cu U21... nu o inteleg, ma depaseste. Ataca CFR Cluj aceasta regula. Noi jucam cu Rennes si nu putem sa bagam aceeasi echipa. Rennes nu a jucat astazi, imi doream sa joace, poate mai pierdeau cativa jucatori , o sa vina odihniti, nu e bine pentru noi. Cred ca vom fi mai motivati decat am fost astazi. Trebuie sa fim mai buni decat in meciul tur si sa speram la un rezultat pozitiv", a mai adaugat antrenorul reputat, trecut si pe la Kuban Krasnodar sau Dinamo Moscova.Urmeaza joi meciul de acasa cu Rennes in grupele Europa League pentru CFR Cluj, dupa ce in runda trecuta clujenii au castigat in deplasarea din Franta.Campioana e lidera cu 30 de puncte in Liga 1, doua peste Viitorul si 6 peste CSU Craiova.D.A.