Dan Petrescu, revoltat dupa ultimul egal al celor de la CFR Cluj: "A fost un penalti clar ca lumina zilei!"

Ziare.

com

"Super Dan" a fost suparat pe maniera de arbitraj, considerand ca echipa sa merita in mod clar o lovitura de la 11 metri."Am incercat sa marcam, dar n-am reusit. Am jucat cu doua varfuri, iar ei s-au aparat tot meciul. Au inchis jocul. Insa noi am avut un penalti clar ca lumina zilei, care ar fi schimbat soarta meciului, iar acest lucru nu e normal. Dar noua nu o sa nea mai dea nimeni niciodata penalti. Lasi o faza sa mearga, dupa aceea nu mai stii ce sa faci, te sperii si nu dai penalti. Iar un meci greu ca acesta se putea castiga cu o faza fixa si implicit cu un penalti.Ne-a dezavatanjat si acest teren inghetat. Cred ca toate echipele din lume au probleme cu adversarii care se apara. Ei si-au facut treaba si ii felicit", au fost vorbele lui Petrescu, fost fundas important la Chelsea Londra, dupa partida, intr-o interventie la televiziunea LookPlus.Partida a fost arbitrata de "centralul" Andrei Chivulete, care nu a acordat un penalti in minutul 23, la un contact in careu intre portarul Razvan Plesca si atacantul Bilel Omrani. Arbitrul a acordat doar fault in atac la aceasta faza.Dupa acest egal, e foarte probabil ca FCSB sa vina la 3 puncte doar in spatele lui CFR, daca va triumfa luni acasa in fata celor de la Academica Clinceni.In afara de aceasta runda, mai sunt doar doua etape ramase de disputat pana la play-off.Runda viitoare, CFR va da piept pe teren propriu cu trupa lui Hagi, Viitorul , pe 14 februarie de la ora 20.D.A.