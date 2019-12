Dan Petrescu s-a batut cu John Terry: "El a castigat"

Ziare.

Incidentul s-a produs in urma cu mai bine de 20 de ani, cand cei doi erau colegi la Chelsea Londra."Eu am zis ca John Terry nu o sa ajunga fotbalist. Bine, asta se intampla cand el avea 18 ani. Am zis: 'Cine e, ma, asta? Nu stie nimic!'. Si m-am certat cu el, m-am batut cu el la primul antrenament. A fost bataie! El a castigat! N-ai vazut cat era? Eu ma credeam smecher", a declarat Dan Petrescu intr-un interviu acordat Digi Sport "Dupa am devenit prieteni buni. Am gresit, a fost cel mai mare jucator din istoria lui Chelsea", a mai dezvaluit acesta.Vezi si: Dan Petrescu spune ca e mic copil fata de un alt antrenor cunoscut: Doamne, cum facea! John Terry s-a retras anul trecut din fotbal si e considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria lui Chelsea.Din 1995 si pana in 2017 a jucat Terry pentru Chelsea.I.G.