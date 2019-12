"Dan Petrescu s-a dezlantuit dupa victoria cu Sepsi"

Ziare.

com

Tehnicianul campioanei Romaniei considera nejustificate criticile primite in ultima perioada si catalogheaza drept "un miracol" parcursul clujenilor din acest sezon."Am vazut titluri: '7 meciuri ale lui Petrescu fara victorie in deplasare', e corect. Astazi am vazut titlul: 'Victorie chinuita'. As fi vrut sa spun cate recorduri avem noi aici, dar cred ca nu le stiti. Eu am 36 de meciuri pe banca la CFR, acasa am zero infrangeri. Asta nu a scris-o nimeni, in schimb de 7 meciuri, au scris", a tunat Dan Petrescu la conferinta de dupa meciul cu Sepsi."27 de goluri anul asta marcate acasa, doua primite. Spuneti si ceva pozitiv. Avem cea mai buna aparare din Romania, cel mai bun atac din Romania. Am primit doua goluri in 10 meciuri acasa. Astea sunt recorduri. Avem doar recorduri pozitive, pe care nimeni nu le scoate in relief. In momentul de fata, e miracol CFR pe primul loc! Am jucat 14 meciuri in Europa! Cautati in anualele fotbalului romanesc o echipa care a jucat atatea meciuri. Au jucat 6 sau 7 si o sa vedeti ca dupa ce au jucat nu mai sunt pe primul loc. Ce facem noi acum, e miracol", a completat acesta.CFR Cluj ocupa primul loc in clasamentul Ligii 1, iar in Europa League e la un pas de a obtine calificarea in 16-imi.Dan Petrescu antreneaza gruparea din Gruia din luna martie a acestui an.I.G.