Dan Petrescu, socat de hotararea luata de Gigi Becali

"Eu cand am vazut imaginile si eu m-am socat putin. Stiam ca nu avem voie sa ne antrenam si cand am vazut o echipa impreuna nu am inteles", a spus Dan Petrescu la Pro TV "Nu cred ca e normal ca acuma sa se antreneze o echipa impreuna. Astea sunt legile si ordonantele", a completat "Bursucul".Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu dupa ce jucatorii de la FCSB, la cerinta lui Gigi Becali, au reluat luni antrenamentele.Din imaginile publicate de ProSport se putea observa cum jucatorii de la FCSB stateau foarte aproape unul de celalalt si ascultau indicatiile antrenorului Bogdan Vintila.FCSB risca sa fie amendata drastic daca va fi gasita vinovata. De asemenea, si jucatorii risca sa fie pedepsiti.