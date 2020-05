Dan Petrescu spune ca a fost pacalit de rusi: M-au mintit

Ziare.

com

"Am facut o data greseala cand am plecat din China, la Kuban si am regretat. N-am luat niciun ban in 6 luni, echipa nu mergea, doar fanii ma iubeau. M-au mintit ca imi dau banii, dar n-am luat nimic. Am fost suparat pentru secunzii mei, mai mult", a spus Petrescu pentru ProSport Demis in octombrie 2016 de la carma formatiei Kuban Krasnodar, Dan Petrescu nu a primit nici pana astazi salariile pentru cele patru luni in care a pregatit echipa.Din informatiile Ziare.com, ar fi vorba despre 700 de mii de euro, dupa ce Petrescu a renuntat sa mai incaseze si clauza de reziliere.Chiar si asa, rusii l-au tot amanat, dar banii nu i-au platit niciodata. Petrescu si-a cautat dreptatea in instantele fotbalului din Rusia, insa nici aceasta solutie nu l-a ajutat prea tare.Dan Petrescu a preluat-o pe Kuban Krasnodar in iunie 2016, insa dupa doar patru luni a fost dat afara.Echipa a avut un parcurs modest, in conditiile in care nici jucatorii nu erau platiti de luni bune si nu mai doreau sa se antreneze.C.S.