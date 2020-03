Dan Petrescu spune ca CFR Cluj ar trebui declarata campioana: "Nu s-ar supara nimeni"

Ziare.

Tehnicianul lui CFR Cluj considera ca "nu s-ar supara nimeni" daca echipa sa ar fi declarata campioana!"Nu cred ca in urmatoarele doua luni vom juca. Da, asta e varianta cea mai optimista. In mai am incepe sa antrenam. Logic ar fi ca daca stai o saptamana trebuie o saptamana de pregatire. Daca stai o luna, iti trebuie o luna de pregatire. Daca stai doua luni, pregatirea trebuie sa fie de doua luni. Daca stai o luna si faci doua saptamani de pregatire, vor aparea accidentari. Le-am dat un program jucatorilor, dar e greu sa faca in casa", a spus Dan Petrescu intr-o interventie la Digi Sport "Spre deosebire de alte ligi din Europa, noi am jucat deja tur-retur in Romania, deci nu s-ar supara nimeni daca s-ar incheia asa cum a fost. Ar fi logic, nu ar fi nimic impotriva fotbalului. Sa se ia ce a ramas jucat pana acum, stiti ce suparat sunt eu cu playoff-ul asta", a completat "Bursucul".CFR Cluj a incheiat pe primul loc in sezonul regulat al Ligii 1, iar dupa primele doua etape din play-off se afla tot in fruntea clasamentului, cu un avans de 4 puncte in fata urmaritoarelor, FCSB si U Craiova.Gruparea din Gruia a castigat ultimele doua editii ale Ligii 1.