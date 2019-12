Dan Petrescu spune ca e mic copil fata de un alt antrenor cunoscut: Doamne, cum facea!

Ziare.

"Bursucul" l-a avut antrenor pe scotian la Southampton si sustine ca "eram mic copil pe langa el"."Eu sunt 1% din Gordon Strachan, care m-a antrenat. Doamne, cum facea! N-ai fi vrut sa fii la pauza... Mana-n gat, ghete aruncate", a spus Dan Petrescu pentru Digi Sport "Secunzii beau whiskey si incepeau sa tipe, sa injure! Eu sunt mic copil", a adaugat tehnicianul campioanei.Vezi si: Fotbalistul din Liga 1 care l-a impresionat pe Dan Petrescu: "As da 20 de milioane de euro pe el!" Dan Petrescu a fost antrenat de Gordon Strachan in sezonul 2001/2002.Gordon Strachan, acum in varsta de 62 de ani, a pregatit ultima oara nationala Scotiei, de la carma careia si-a dat demisia in octombrie 2017.