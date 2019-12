Dan Petrescu, suparat din cauza Europa League: "Aveam cel putin 10 puncte in plus"

Ziare.

Tehnicianul sustine ca ardelenii ar fi avut cu 10 puncte mai mult in clasamentul Ligii 1 din acest sezon daca nu jucau atat de mult in intrecerile continentale."Este un campionat foarte echilibrat. Sunt convins 100%, chiar daca multi o sa ma critice, ca daca noi nu jucam in cupele europene asa multe meciuri, aveam cel putin 10 puncte in plus. Si am fi fost detasati in momentul asta.Dar programul asta imposibil, infernal, ne face sa nu avem punctele pe care mi le doream eu. Sa pierdem deja trei meciuri, care inainte, oriunde am antrenat in Romania, trei meciuri pierdeam intr-un an", a declarat Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.CFR Cluj s-a calificat in grupele Europa League dupa ce a evoluat in preliminarii si este acum foarte aproape de calificarea in primavara europeana.Ardelenii sunt lideri in Liga 1, insa avansul lor este de numai un punct in fata principalei urmaritoare, Astra Giurgiu.M.D.