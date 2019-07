Dan Petrescu trage un semnal de alarma la CFR Cluj inainte de partida cu Astana: Jucam cu o echipa mult mai buna

Ziare.

Tehnicianul campioanei Romaniei este mai degraba pesimist inainte de dublua cu kazahii: "A fost un meci echilibrat. Suntem suparati, jucatorii i-am simtit in vestiar ca nu sunt bine. Noi am avut ocaziile mai mari, dar golul l-au marcat ei. Aceasta infrangere ne scade moralul, dar aici intervine rolul meu sa-i capacitez. Am fi vrut macar sa mergem la penaltiuri. Avem opt meciuri in luna iulie si nu mai avem timp sa lucram din punct de vedere tactic.Pornim cu sansa a doua in Astana. Jucam cu o echipa mult mai buna ca noi, care are un buget de 50 de milioane de euro si 16 internationali in lot. Problema e ca venim dupa o infrangere, dupa un drum lung si vom juca si pe teren sintetic. Am avut un cantonament foarte greu, a fost foarte cald in Austria, s-a vazut ca Viitorul a fost mai proaspata pe final, dar nu a avut ocazii. E posibil sa mai vina 2-3 jucatori ", a fost declaratia la final de partida a lui Dan Petrescu, in fata presei aflata la zona mixta la Ploiesti, pe stadionul Ilie Oana.Artean a marcat singurul gol al acestei finale, cu o executie uluitoare de la distanta, in minutul 85.Marti de la ora 16 va avea loc meciul Astana - CFR Cluj, LIVE pe Ziare.com, in prima mansa a turului I preliminar din UEFA Champions League.D.A.