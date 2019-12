Dan Petrescu, un car de nervi dupa egalul lui CFR Cluj: Nu o sa mai joace pana la finalul sezonului. Nu poate face fata

Ziare.

Un egal pe care Sibiul l-a scos in minutul 85, dupa o lovitura de la 11 metri, iar cronica o puteti reciti mai jos:"Super Dan" s-a dezlantuit dupa aceasta remiza si acuza ritmul meciurilor foarte dese pe care le are, aproape din 3 in 3 zile: "Am dominat partida de la un capat la celalalt si Hermannstadt nu ne-ar fi egalat daca nu era acel hent. Ne-am facut singuri probleme in acest meci. Se vede ca jucam o data la 3 zile. L-am pierdut pe Boli, cred ca nu va mai juca pana la finalul sezonului.Daca nu erau cupele europene, aveam cel putin 10 puncte in plus. Noi jucam mai bine in repriza a doua. Nu eram suparat daca se termina 0-0. Pentru mine, 0-0 inseamna ca nu am facut greseli. La acea faza s-a vazut lipsa de experienta a lui Pascanu. El nu a jucat meciuri la seniori nici in Anglia la echipa mare. E un baiat excelent, vrea, dar nu poate face fata la ceea ce vreau eu!", a incheiat Petrescu prima parte a declaratiei sale, referindu-se la final la gafa lui Alex Pascanu, adus de la Leicester in aceasta vara, data pentru LookSport.Fostul fundas dreapta de la Chelsea a mai anuntat ca CFR vrea sa-si amane un meci din Liga 1 pentru a putea pregati meciul cu Celtic din 12 decembrie, meciul decisiv pentru calificarea in primavara europeana: "E foarte important sa reusim sa amanam unul dintre cele doua meciuri ramase in Liga 1. Daca se vrea sa aparam Romania, trebuie sa fim intelesi! Orice echipa din Europa isi amana meciuri", a mai spus Petrescu, la Look Sport.Pana la meciul cu scotienii, CFR ar mai avea doua meciuri de jucat in Liga 1, pe 4 decembrie cu Sepsi (acasa) si pe 8 decembrie la Botosani (in deplasare).D.A.