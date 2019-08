Dan Petrescu vrea sa apeleze la rivala FCSB: "Sa mor eu daca nu ii trimit pe aia!"

Ziare.

Tehnicianul campioanei le-a pus gand rau reprezentantilor clubului care au mers la tragerile la sorti de pana acum sustinand ca acestia au ghinion."Bursucul" vrea sa afle pe cine trimite FCSB la aceste evenimente si sa-i "imprumute" pe oamenii lui Becali, evident mai norocosi."Oamenii care s-au dus... e ultima oara, suta la suta, daca voi mai fi eu la CFR. E a patra oara, a cincea oara. Puteam sa mai schimbam oamenii, dar nu i-am schimbat. Nu e vina lor, ca nu trag ei, dar eu cred in destin si in superstitii. Daca imi spune FCSB pe cine trimite la tragerea la sorti, sa mor eu de nu i-as trimite pe aia de la FCSB. Au avut patru meciuri , Armenia, Moldova, Mlada si Guimaraes. Doamne fereste!", a spus Petrescu.El spune ca n-a avut niciodata in cariera atat de mult ghinion ca in aceasta vara, cand CFR a "reusit" sa joace cu cei mai puternici adversari posibili."Asa ghinion nu am avut in viata mea. Au fost cinci trageri la sorti, la toate am cazut cel mai rau posibil!"Chiar daca a avut ghinion la tragerea la sorti, CFR Cluj este singura echipa romaneasca ce a reusit sa se califice in grupele cupelor continentale.Campioana va evolua in Europa League, fiind eliminata in play-off-ul Champions League de Slavia Praga.Vineri, la tragerea la sorti a grupelor din a doua competitie intercluburi de pe "batranul continent", CFR a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Celtic, Lazio si Rennes.M.D.