Mihai Stoica, un nou anunt misterios despre plecarea lui Dan Petrescu: "Cei de la CFR simt o rasuflare fierbinte"

FCSB se raporteaza cel mai mult la CFR Cluj ca la cea mai importanta rivala la titlu, iar MM Stoica, directorul sportiv al stelistilor a iesit cu o declaratie misterioasa, care vizeaza eventuala plecare a lui Dan Petrescu din Gruia."CFR Cluj ramane echipa cu cele mai mari sanse la titlu. Sunt multe variabile in acest moment. Mai conteaza si cele trei puncte pe care Astra le-a pierdut. Le va recupera sau nu de la TAS, asa cum CFR va face sau nu va face transferuri...Sunt multe necunoscute, e foarte complicat, vom vedea", a punctat Mihai Stoica intr-un interviu pentru cei de la DigiSport.El nu este convins ca "Bursucul" va si ramane la campioana din Ardeal in 2020: "Nu cred ca CFR are nevoie de fotbalisti. Cred ca pentru CFR este foarte important sa ramana Dan Petrescu, pentru a pastra sanse mari in lupta pentru titlu. Cred eu, totusi, ca cei de acolo... simt o umezeala pe gat, o rasuflare fierbinte pe ceafa", a mai punctat managerul din Berceni pentru sursa mai sus citata.Se stie ca tot MM Stoica a fost cel care a anuntat initial si prima plecare a lui Petrescu de la CFR Cluj, atunci cand fostul fundas dreapta al nationalei Romaniei a ales calea Chinei.FCSB se afla acum pe locul 3 la finele lui 2019, la 5 cinci puncte in spatele lui CFR, dar si cu un meci mai putin de disputat. Chiar primul meci de la reluarea campionatului va fi marele derbi dintre CFR si FCSB, pe 2 februarie.Restanta cu FC Voluntari a celor de la FCSB a fost programata de LPF pentru data de 6 februarie.