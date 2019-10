Motivul pentru care Dan Petrescu nu vrea sa auda de nationala Romaniei

Ziare.

Antrenorul campioanei Romaniei transmite ca mai are inca doi ani si jumatate contract cu echipa din Gruia si ca e fericit.Mai mult, "Bursucul" si-a propus sa castige inca un campionat si sa ajunga in primavara europeana."Ce nationala? De futsal? S-au facut speculatii ca voi pleca in alta tara, la alta echipa, daca se fac speculatii ca plec la echipe bune e foarte bine. Daca se fac speculatii ca ma duc la o echipa mai slaba, nu e bine", a spus Dan Petrescu, potrivit Prosport "Mai am contract inca doi ani jumatate la CFR si ramane de vazut ce va fi in continuare. Sunt fericit, sper sa reusesc sa mai castig inca un campionat, ca asta ne dorim cu totii si sa ajungem in primavara europeana ar fi fantastic pentru noi", a adaugat acesta.Vezi si: Solutia gasita de FRF pentru inlocuirea lui Cosmin Contra: Cu ce antrenor de top va negocia Burleanu Dan Petrescu are 51 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe Sportul Studentesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Targu Mures, Jiangsu Suning, Al-Nasr si Guizhou Hengfeng.