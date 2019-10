O paraseste din nou Dan Petrescu pe CFR Cluj? Declaratiile agentului sau in legatura cu o posibila oferta de la Dinamo Moscova

Ziare.

Aceasta informatie vine dupa ce Dinamo Moscova a fost invinsa vineri in deplasare, cu scorul de 2-0, de Orenburg, in etapa a XII-a a primei ligi din Rusia, iar antrenorul Dmitri Hohlov a demisionat sambata din cauza rezultatelor slabe.Conducerea ii cauta acum un inlocuitor lui Hohlov, dar pana atunci interimar va fi numit Kirill Novikov, tehnicianul echipei de tineret.Presa rusa a scris ca numele lui Dan Petrescu se afla pe lista celor de la Dinamo Moscova pentru acest post, alaturi de Kurban Berdiev, Oleg Kononov sau Alexander Hatkevici.Prima reactie oficiala a venit din partea agentului lui Dan Petrescu, Nicolae Pirnau, care a declarat ca exista posibilitatea ca antrenorul sa se desparta de campioana Romaniei, CFR Cluj:"Nu stiu daca Dan Petrescu este pe lista posibililor antrenori ai echipei Dinamo, deoarece nu am acea lista. Pot sa spun sigur ca Petrescu a petrecut o perioada buna in Rusia, la Dinamo Moscova in particular, si i-ar placea sa revina. In grupele Ligii Europa, a invins pe Lazio si a pierdut cu Celtic. Exista posibilitatea ca el sa-si incheie contractul cu CFR Cluj. Daca ar fi o oferta de la Dinamo, nu cred ca ar fi vreun antrenor normal sa o refuze, deoarece conditiile si campionatul Rusiei sunt o perspectiva atractiva", a punctat agentul lui Petrescu, conform televiziunii TelekomSport Dan Petrescu a pregatit-o pe Dinamo intre august 2012 si aprilie 2014. In primul sezon, a preluat echipa de pe ultimul loc, fara niciun punct bifat in patru meciuri si a dus-o foarte aproape de un loc de cupa europeana. El a mai antrenat in Rusia si pe Kuban Krasnodar, unde l-a avut ca elev pe Gigel Bucur.CFR Cluj are de jucat duminica un mare derbi in Liga 1 , cu Viitorul lui Hagi, LIVE pe Ziare.com de la 20.30, in etapa cu numarul 12.Joi seara, clujenii pierdeau categoric in Europa League in faza grupelor, scor 0-2 la Celtic.Dinamo Moscova este pe locul 15 in clasamentul din Rusia, penultimul, loc retrogradabil, cu 10 puncte, avand acum o serie de 5 meciuri la rand fara victorie.D.A.