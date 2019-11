Oferta de ultima ora pentru Dan Petrescu

Ziare.

com

Potrivit presei din Rusia, tehnicianul campioanei Romaniei este dorit de Sochi.Aflata pe ultimul loc in clasamentul primei ligi de fotbal din Rusia, Sochi se afla in cautarea unui antrenor cu experienta, iar Dan Petrescu e unul dintre numele de lista oficialilor echipei.Sochi are 3 victorii, patru remize si 9 infrangeri in acest sezon.Dan Petrescu le-a mai antrenat in Rusia pe Kuban Krasnodar si Dinamo Moscova.I.G.