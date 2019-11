Prima reactie a lui Dan Petrescu despre venirea la nationala Romaniei

Ziare.

"Bursucul" este favoritul Federatiei Romane de Fotbal pentru preluarea postului, dar sustine ca momentan nu este interesat."Contra e prietenul meu si nu pot sa spun decat ca ii doresc bafta si sa dea Domnul sa fie acolo cat mai mult. Eu sunt antrenorul lui CFR. Echipa nationala are un antrenor care se numeste Contra", a spus Petrescu, potrivit Telekom Sport.Totodata, Petrescu a vorbit si despre esecul Romaniei din meciul cu Suedia."Mai sunt sanse la baraj acum. Ne rugam sa fim razbunati dupa meciul de la Mondiale cand am pierdut. Stiam ca va fi greu. Sa fim realisti, jucatorii din nationala Suediei joaca la echipe mult mai bine cotate decat unde joaca jucatorii romani si pana la urma s-a vazut pe teren", a comentat Petrescu. Cosmin Contra va parasi echipa nationala dupa meciul cu Spania, contractul sau ajungand la final.Cel mai probabil, numele viitorului selectioner va fi cunoscut in luna decembrie.C.S.