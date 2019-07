Propunerea lui Dan Petrescu pentru ca Romania sa aiba echipa campioana direct in grupele Ligii Campionilor

Ziare.

Dupa Gica Hagi , si Dan Petrescu a fost extrem de radical, spunand ca si-ar dori ca o echipa campioana a Romaniei sa joace direct in Champions League. El indeamna ca toate Federatiile de fotbal aflate in aceeasi situatie cu Romania sa se uneasca, sa se alieze si sa isi ceara drepturile la UEFA "Ar fi bine sa ne unim toti din tarile astea. Si federatiile 100% ar trebui sa se uneasca. Eu nu imteleg de ce nu se unesc. Si sa ceara si ei dreptul. Trebuie sa ne cerem dreptul, sa jucam in grupe direct. Daca castigam campionatul, de aceea e Liga Campionilor, nu sa joace locul 4.Cand te unesti esti puternic. daca zic numai eu si cu ala si cu cel de la Celtic, daca toti merg impreuna sunt convins 100% ca se va schimba ceva in bine. Pentru noi si pentru tarile care nu au echipa direct", a vorbit Dan Petrescu la TelekomSport TV, sambata dupa victoria cu Dinamo , scor 1-0 in Liga 1 In acest moment, CFR Cluj este in turul II preliminar al Ligii Campionilor, castigand prima mansa cu 1-0 in fata celor de la Maccabi Tel-Aviv din Israel. Returul are loc marti, saptamana viitoare.O echipa romaneasca trebuie sa treaca acum 4 tururi preliminare pentru a ajunge in grupele Champions League, la fel si in cazul Europa League, cu exceptia castigatoarei de Cupa, care incepe in turul II aventura europeana.Daca va trece de Maccabi, CFR va da piept cu Celtic in turul III preliminar.D.A.