Solutia salvatoare pentru nationala Romaniei? Dan Petrescu anunta ca vrea sa fie selectioner

Chiar daca spune ca il sustine in continuare pe Cosmin Contra , Petrescu afirma ca e dornic sa preia nationala Romaniei in viitor."Imi doresc sa califice Contra echipa si Dan Petrescu sa continue la CFR, dar imi doresc candva, 100%, sa fiu antrenorul echipei nationale. As da orice sa antrenez echipa nationala", a spus Petrescu la Digi Sport Totodata, Petrescu a vorbit si despre infrangerea Romaniei din meciul cu Spania, dar si despre victoria cu Malta."Stiam ca Spania va fi mai buna. Trebuie sa ai noroc. Am avut noroc, Tatarusanu a fost pe faza, e foarte bun si, pe final, daca Puscas marca si terminam 2-2... Am vorbit cu Deac, a zis ca era incredibil cat de buni au fost, ei joaca la Barcelona , la Real, nu ne-am facut de ras. Sunt de partea lui Contra, am jucat cu unii mai buniTrebuie sa castige meciurile cu Suedia si Norvegia, asta ne poate califica. Gica Popescu e Popescu, eu sunt Dan Petrescu, fiecare are o opinie. Eu respect ce a zis el, dar eu zic ca, daca am batut Malta cu 1-0, nu e un dezastru. Importante sunt cele 3 puncte.Criticam, trebuia sa criticam, dar nu facem o drama. Au fost jucatori care au jucat foarte bine, sa fim si mai pozitivi. Dam mereu in antrenor, hai sa dam in el dupa campanie, sa sustinem baietii si selectionerul pana atunci. Daca nu va reusi, va pleca singur Contra, asta e parerea mea", a mai spus Petrescu.Cosmin Contra a anuntat ca va renunta la functia de selectioner in cazul in care nu va califica echipa la EURO 2020.C.S.