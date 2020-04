Tactica lui Dan Petrescu a fost dezvaluita de un fotbalist din lotul campioanei: "Jocul simplu domina. Nu ne asumam riscuri"

Ziare.

Portarul polonez al lui CFR, Grzegorz Sandomierski, a vorbit despre ce anume le cere Dan Petrescu jucatorilor sai. El a venit la CFR chiar la inceputul acestui sezon, avand un CV impresionant, cu echipe precum Genk, Blackburn Rovers sau Dinamo Zagreb la activ."Dan Petrescu e un om simplu, un antrenor care si-a urmat calea si ideile de-a lungul ultimilor ani. Are metodele lui de a antrena, iar acestea au rezultate, drept dovada campionatele cucerite si performantele din Europa. Cere foarte mult de la jucatori , dar, de asemenea, apreciaza munca depusa de fotbalisti. Roteste lotul bine, e aproape de noi. Echipa e omogenizata si rezultatele il ajuta.Jocul simplu domina. Defensiva e guvernata de sloganul - Nu-ti asuma riscuri - . Cand ai mingea la picior, dai pasa sus pentru atacant. Acest lucru aduce rezultate si se vede. Avem cea mai buna aparare din campionat si suntem pe primul loc. Antrenorului nu-i place sa-ti asumi riscuri in defensiva", a declarat goal-keeperul din Polonia pentru portalul sport.tvp.pl Sandomierski a mai spus ca abia asteapta reluarea campionatului dupa suspendarea cauzata de pandemia de coronavirus: "Abia astept sa ma intorc pe teren. Probabil ca fie sportiv se gandeste la asta, pentru ca ritmul campionatelor a fost perturbat. Nu e o situatie usoara, dar azi sunt lucruri mai importante decat fotbalul. Chiar schimbam canalele de la TV si am dat peste un meci mai vechi. E frumos sa te uiti la acele momente, desi cunosti rezultatele", incheia interviul polonezul.CFR Cluj e lidera din Liga 1, la 4 puncte peste CSU Craiova si FCSB , dupa doar trei etape consumate in play-off.Citeste si:D.A.