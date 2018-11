Fiscul scoate la licitatie un teren de 3 hectare din Sectorul 1, confiscat de la Dan Voiculescu

Sursa: Antena 3

Este vorba de unul dintre terenurile confiscate in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.Decizia vine in contextul in care Antena Group a solicitat public ANAF revocarea procedurii de licitatie in acest caz si a aratat ca doreste sa isi exercite dreptul de preemptiune.De altfel, Antena3 a difuzat in octombrie 2018 comunicatul Antena Group si a sustinut ca este vorba de un abuz al ANAF, in acest caz. Potrivit anuntului ANAF, pasul de licitatie in acest caz este de 5% din valoarea de pornire a licitatiei. Cei interesati de cumpararea imobilului pot depune dosarele de inscriere la licitatie pana la data de 27 noiembrie.Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire.ANAF precizeaza ca imobilul este gravat de trei litigii nesolutionate definitiv. Printre acestea este vorba si de un drept de preemtiune ridicat de Antena Group. Este vorba de dosarul 35040/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, potrivit portalului instantelor.