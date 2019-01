Un ONG controlat de Dan Voiculescu cere Sectiei pentru magistrati sa o ancheteze pe Kovesi

Ziare.

com

ONG-ul cere Sectiei pentru investigarea magistratilor sa verifice daca sunt indicii de divulgare de informatii secrete de serviciu in cazul lui Kovesi, fapte care ar fi fost facute in calitate de sef DNA si procuror general al Romaniei."FACIAS a solicitat procurorilor sa verifice scurgerile de informatii in presa prin care jurnalistii de la Evenimentul Zilei primeau date nepublice din anchetele penale. Jurnalistul Mirel Curea, prim-redactor sef adjunct la Evenimentul Zilei, a facut publice detalii despre modul in care fostul procuror sef DNA, Laura Codruta Kovesi, informa personal, telefonic sau prin e-mail unii jurnalisti,", se arata intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com.Potrivit asociatiei, nu ar fi prima data cand apar astfel de informatii."Sunt de notorietate scurgerile de informatii in presa cand, de la cabinetul doamnei Kovesi, la vremea aceea Procuror General al Romaniei, au fost transmise date referitoare la anchete penale in atentia jurnalistului Mircea Marian", scrie FACIAS.ONG-ul arata ca trebuie verificat daca scopul urmarit de Kovesi prin divulgarea acestor informatii nedestinate publicitatii a fost acela de a obtine un folos personal injust printr-un castig de imagine in fata opiniei publice, sau/si de a crea un prejudiciu direct si greu de reparat in privinta imaginii si vietii personale a personelor anchetate si familiilor acestora, "incalcand astfel dreptul persoanelor la demnitate si la viata privata, precum si la un proces echitabil si garantarea prezumtiei de nevinovatie."