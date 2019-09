Antena Group a cumparat cu aproape 11 milioane de euro fostul sediu ICA, confiscat la condamnarea lui Dan Voiculescu

Antena Group a fost singurul cumparator care s-a aratat interesat de imobiluli de 29.220 mp din strada Garlei 1D, s-a ajuns la negociere directa

43 de milioane de lei fara TVA. Cu totul, putin sub 10.800.000 de euro.

Statul a recuperat firmituri de la Voiculescu

Judecatoarea Camelia Bogdan -

Ziare.

com

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a propus initial Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea unei institutii publice de interes nationala acestei proprietati. Fiscul a fost initial interesat, insa pe 13 mai anul acesta Mihaela Triculescu, ce a fost demisa de la conducerea ANAF odata cu plecarea lui Darius Valcov din Guvern, a anuntat ca renunta la cerere.Potrivit usor surse citate de G4Media , cladirea a fost cumparata de Antena Group. Daca initial ANAF si ANABI (Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) cereau pe imobil 76 de milioane de lei fara TVA, ajunsi la a 4-a licitatie suma de pornire a scazut la 51 de milioane de lei fara TVA.Si cum, iar firma la care fetele lui Dan Voiculescu detin aproape 85% din actiuni a intrat in posesia sa platind statuluiLicitatia a avut loc pe 20 august anul acesta, iar sursele citate de G4Media spun ca banii au fost virati de la Antena Group in 5 zile lucratoare de la achizitie.Amintim ca Dan Voiculescu a fost condamnat in Dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) la 10 ani de inchisoare pe 8 august 2014. El a stat inchis aproape trei ani, pana in 18 iulie 2017, in total 1.076 de zile.Instanta a decis atunci si recuperarea unui prejudiciu de 60 de milioane de euro de la inculpatii din dosar, precum si confiscarea mai multor imobile care ii apartineau lui Voiculescu.In ultimii doi ani, sub guvernarea PSD-ALDE, Fiscul a reusit contraperformanta de a recupera abia vreo 400.000 de euro de la inculpatii din dosarul ICA, printre care si Dan Voiculescu, in contul prejudiciului de 60 de milioane de euro.De la inceputul acestui an, suma recuperata este putin peste 10.000 de euro, dezvaluia Adevarul, la sfarsitul lunii iulie. Astfel, daca in iulie 2017, prejudiciul recuperat era de 39.130.106 lei, doi ani mai tarziu, in mai 2019, au fost recuperati 41.043.108 lei, adica circa 8,7 milioane de euro.Judecatoarea Camelia Bogdan, cea care a dat sentintele in dosarul ICA, a declarat, pentru G4Media, ca statul ar trebui acum sa confiste din nou proprietatea, pentru ca in motivarea deciziei instantei se precizeaza clar ca Dan Voiculescu este beneficiarul real al Antenei Group."Beneficiarul real al Antenei Group este Dan Voiculescu. Statul ar trebui sa recupereze din nou imobilul cumparat de Antena Group de la ANAF avand in vedere ca in patrimoniul domnului Dan Voiculescu a intrat din nou acest bun. Ministerul Agriculturii, parte civila (pagubita - n.red.) in dosar, poate face o cerere ca bunul intrat in patrimoniul domnului Dan Voiculescu, beneficiar real al Antena Group, sa fie trecut in patrimoniul Ministerului Agriculturii pentru repararea prejudiciului de peste 60 de milioane de euro", sustine judecatoarea.In sentinta din 2016 de lamurire a dispozitivului sentintei din august 2014 este precizat ca Dan Voiculescu a investit banii din conturile Crescent Cipru in societatiile de azi ale familiei, pe care ulterior le-a donat fiicelor sale.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, Antena Group are urmatorii actionari: Camelia Voiculescu - 44,55%, Corina Voiculescu - 40,22%, Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei - 3,9%, Grupul Industrial Voiculescu si Compania (Grivco) - 7,3%, Mihai Lazar (director al Grivco) - 3,1%, Dan Gheorghe - 0,43% si Intact Media Advisors SRL - 0,46%.Camelia Bogdan a mai explicat si ca prejudiciul total in dosar e de aproape 100 de milioane de euro, pentru ca sumele obtinute de stat din valorificarea produsului infractional, adica a celor 4 imobile confiscate de la Dan Voiculescu, nu se scad din valoarea prejudiciului de 60 de milioane de euro.