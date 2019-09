Antena Group a cumparat mai ieftin sediul ICA de la ANAF. Dan Voiculescu spune ca s-a comis o nedreptate

Statul a recuperat firmituri de la Voiculescu

Ziare.

com

Fostul patron al Antena Group sustine ca faptul ca suma platita acum a fost mai mica decat suma rezultata in urma evaluarii de la dosar ar confirma, pentru el, ca a fost "o nedreptate obiectiva comisa in regimul Basescu"."In data de 8 august 2014, un complet de judecatori a stabilit ca in dosarul referitor la privatizarea fostului Institut de Cercetari Alimentare, prejudiciul este de 60 de milioane de euro. In urma acestei decizii peste 10 familii au fost indatorate pe viata.In august 2019, ANAF a vandut terenul respectiv, la a patra licitatie (la primele 3 nu s-au gasit cumparatori), cu suma de 9 milioane de euro (fara TVA, suma totala e de aproape 10.800.000 de euro, n.red.).Asadar, in conditiile in care, in intervalul de timp scurs intre 2014 si 2019 nu poate fi vorba de nicio scadere a valorii proprietatilor imobiliare (din contra, pretul terenurilor a crescut in Bucuresti, in medie, cu 25%), diferenta de zeci de milioane de euro intre valoarea stabilita prin expertiza si cea confirmata real, in urma vanzarii (si mult mai apropiata de toate celelalte evaluari), probeaza, in mod obiectiv, o grava eroare care a condus la o nedreptate evidenta.In Romania noastra, dincolo de simpatii si antipatii politice, de prejudecati si stereotipuri pozitive sau negative, ce sanse sunt ca aceasta eroare sa fie indreptata?", e postarea lui Dan Voiculescu pe blogul personal Amintim ca, potrivit usor surse citate de G4Media , ANAF si ANABI (Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) au cerut pe imobil initial 76 de milioane de lei fara TVA, insa ajunsi la a 4-a licitatie suma de pornire a scazut la 51 de milioane de lei fara TVA.Si cum Antena Group a fost singurul cumparator care s-a aratat interesat de imobiluli de 29.220 mp din strada Garlei 1D, s-a ajuns la negociere directa, iar firma la care fetele lui Dan Voiculescu detin acum aproape 85% din actiuni a intrat in posesia sa platind statului 43 de milioane de lei fara TVA. Cu totul, putin sub 10.800.000 de euro.Licitatia a avut loc pe 20 august anul acesta, iar sursele citate de G4Media spun ca banii au fost virati de la Antena Group in 5 zile lucratoare de la achizitie.Amintim ca Dan Voiculescu a fost condamnat in Dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) la 10 ani de inchisoare pe 8 august 2014. El a stat inchis aproape trei ani, pana in 18 iulie 2017, in total 1.076 de zile.Instanta a decis atunci si recuperarea unui prejudiciu de 60 de milioane de euro de la inculpatii din dosar, precum si confiscarea mai multor imobile care ii apartineau lui Voiculescu.In ultimii doi ani, sub guvernarea PSD-ALDE, Fiscul a reusit contraperformanta de a recupera abia vreo 400.000 de euro de la inculpatii din dosarul ICA, printre care si Dan Voiculescu, in contul prejudiciului de 60 de milioane de euro.De la inceputul acestui an, suma recuperata este putin peste 10.000 de euro, dezvaluia Adevarul, la sfarsitul lunii iulie. Astfel, daca in iulie 2017, prejudiciul recuperat era de 39.130.106 lei, doi ani mai tarziu, in mai 2019, au fost recuperati 41.043.108 lei, adica circa 8,7 milioane de euro.