Decizie definitiva: Conturile lui Daniel Constantin, poprite pentru recuperarea prejudiciului in dosarul in care a fost condamnat Voiculescu

Decizia Tribunalului Ilfov este definitiva. Practic, instanta a confirmat decizia data de Judecatoria Buftea. "Respinge apelul ca nefondat. Definitiva", este decizia Tribunalului Ilfov. Daniel Constantin ar putea fi executat silit in contul acestei datorii, care a fost scadenta o parte in 2016, iar alta parte in 2017, potrivit unor specialisti in drept consultati deIn 2007, Daniel Constantin a imprumutat suma de 100.000 de euro, cu scadenta in 2016, iar in 2008, suma de 195.000 de euro, cu scadenta in 2017.Intr-un caz similar, directorul Antenei 3, Mihai Gidea, este amenintat de Fisc cu blocarea conturilor. Motivul: a imprumutat bani de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA, iar acum inspectorii ANAFCazul este pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 si are termenDeputatul Daniel Constantin declara la sfarsitul lunii martie ca nu avea conturile blocate de ANAF, dar se afla de un an in discutii cu reprezentantii institutiei, fiind vorba de o procedura normala, la care se astepta, iar el va urma calea care va fi decisa in momentul in care se va stabili procedura de recuperare in instanta."Discut cu cei de la ANAF de mai bine de un an de zile. Este o procedura pe care o asteptam, speram sa o instituie ceva mai de mult. Este inca un pas pe care-l fac in recuperarea unui prejudiciu stabilit de instanta. Dupa ce se va stabili, se va termina aceasta etapa procedurala, adica acel proces, atunci lucrurile vor intra in normal", a declarat Daniel Constantin.Pe 8 august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare si plata prejudiciului de aproape 60 de milioane de euro. Intre timp, ANAF-ul a vandut mai multe imobile, aflate in proprietatea familiei Voiculescu. Iar pe 27 februarie 2017,, avand ca obiect "validare mentinere poprire", in care Dan Voiculescu are calitatea de "debitor", dar Daniel Constantin pe cea de "Tert poprit".In 2012, Daniel Constantin a povestit pe blog cum a ajuns sa imprumute bani de la Dan Voiculescu. El a aratat ca a inceput colaborarea cu Dan Voiculescu in 2006, cand a primit propunerea sa fie director al unei companii de consultanta pentru absorbtia de fonduri europene. Daniel Constantin avea o experienta de trei ani pe postul consilier pe probleme de integrare europeana in Ministerul Agriculturii.El marturisea ca a decis sa treaca in mediul privat pentru a castiga mai multi bani ca sa isi intretina familia."Asa a inceput colaborarea cu domnul Dan Voiculescu. Am preluat conducerea unei societati comerciale, care nu avea niciun angajat si pe care am lasat-o, dupa ani de activitate, cu peste 25 de angajati si cu un portofoliu important de proiecte aprobate de autoritatea de management. In anul 2007, am vandut apartamentul din Crangasi si am dorit sa contractez un credit care sa-mi permita sa construiesc o casa pentru cei doi copii. Acesta este momentul despre care s-a scris insistent in ultimele zile, fara sa ma intrebe nimeni care este adevarul.Aveam deja o mare parte din acte depuse la banca pentru a contracta acel credit, ma pregateam chiar sa le semnez, cand domnul Voiculescu, afland despre intentia mea, mi-a propus sa-mi imprumute dansul suma necesara pentru constructia casei pe care o aveam deja proiectata. Vreau sa precizez foarte clar ca, in acel moment, eram directorul general al acelei societati comerciale si aveam un venit foarte bun.Nu intentionam sa intensific activitatea politica sau sa ma intorc in administatia publica. Am considerat ca gestul domnului Voiculescu era o dovada de incredere, o recunoastre a faptului ca am realizat performante importante in activitatea mea curenta. De altfel, mi-am dorit ca imprumutul mentionat anterior sa fie public, tocmai pentru ca nu am nimic de ascuns la mijloc.Contractul de imprumut expira in anul 2016-2017 putand fi prelungit oricand dupa aceasta data, precum poate fi rambursat in rate egale sau in orice alta forma in functie de posibilitati", explica ministrul.In timpul procesului din dosarul ICA, relatiile dintre Daniel Constantin si Dan Voiculescu s-au racit. Dupa condamnarea mogulului, Constantin a explicat intr-un interviu, in martie 2015, cum s-a ajuns in aceasta situatie.El a explicat ca totul a inceput dupa ce a refuzat sa se implice in dosarul lui Voiculescu, in calitate de ministru al Agriculturii. Din acel moment s-a dat ordinul ca la Antena 3 sa inceapa linsajul impotriva sa."Am avut discutia vis-a-vis despre ceea ce se intampla in acel dosar, n-as spune provocata de domnia sa, ci am simtit nevoia sa spun ca nu voi interveni niciodata in acel dosar.Am avut senzatia ca dansul a inteles, chiar daca alti membri ai familiei sale probabil ca nu au inteles, de aceea, pana in momentul in care s-a intamplat condamnarea din august 2014, nu am avut niciun fel de conflict.Sigur ca dupa acea condamnare am avut semnale ca exista o suparare si ca va incepe un atac, la un moment dat. Imediat dupa 16 noiembrie, cand au inceput atacurile, atacurile pentru schimbarea mea de la conducerea PC. Cred ca acolo (la Antena 3 - n.red.), la un post de televiziune patronat de domnul Voiculescu sau de familia domniei sale, evident o persoana din conducerea acelei trust a pornit, la un moment dat, o campanie de presa, cu care n-am nicio problema, dar este evident cand se pun titluri de genul", a mai declarat Constantin.In prezent, Daniel Constantin este deputat independent. El face parte din echipa lui Victor Ponta care a demarat partidul Pro Romania.