"Doar 11.000 de euro a recuperat Fiscul anul acesta de la condamnatul Voiculescu"

Mai exact, anul acesta Fiscul a recuperat pana in 11.000 de euro din prejudiciu, arata Adevarul "Acest caz arata ca statul roman isi imparte cetatenii in doua categorii, cei care sunt egali in fata legii si cei care sunt deasupra ei. Dan Voiculescu face invariabil parte din a doua categorie. Modul in care este tratat dosarul de recuperare a acestui prejudiciu este scandalos.In contextul in care vorbim de o hotarare judecatoreasca definitiva, este edificator cum institutiile statului decid sa nu aplice legea pentru cei care fac parte din apanajul actualei puteri", a declarat Ioan Stanomir, profesor de drept constitutional la Universitatea Bucuresti, pentru sursa citata.Recent, senatorul USR Edward Dirca, presedinte al Comisiei pentru Constitutionalitate si membru al Comisiei Juridice, a criticat incapacitatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) de a valorifica bunurile confiscate, in contextul in care recent ANAF a renuntat la preluarea gratuita a fostelor cladiri Grivco, ce i-au apartinut lui Dan Voiculescu."Incapacitatea institutiilor statului de recuperare si valorificare a prejudiciului si bunurilor recuperate in acest dosar este cel putin suspecta. Cine stie, poate se iveste o cale extraordinara de atac prin care acest dosar se poate rejudeca, lucru care nu este imposibil de imaginat tinand cont de recentele decizii ale Curtii Constitutionale.Vorbim de o asteptare suspecta. In loc sa fie valorificate, toate aceste bunuri se degradeaza si statul pierde bani prin costurile cu paza si intretinerea acestora", a sustinut senatorul.Amintim ca Dan Voiculescu a fost condamat in 2014 la 10 ani de inchisoare in dosarul ICA