Instanta i-a respins cererea lui Dan Voiculescu: Nu i se va scurta perioada de supraveghere

Decizia a fost data, miercuri, de Judecatoria Sectorului 5 si poate fi contestata la Tribunalul Bucuresti.Legea recursului compensatoriu care a intrat in vigoare pe 19 octombrie prevede ca pentru fiecare 30 de zile in conditii care nu respecta legislatia detinutul sa beneficieze de sase zile considerate executate.Cererea de a beneficia de prevederile recursului compensatoriu a fost facuta de Dan Voiculescu ca sa i se reduca perioada de supraveghere.Potrivit legii, daca cel eliberat conditionat nu respecta conditiile eliberarii ori savarseste noi infractiuni, poate fi reincarcerat pentru a executa restul de pedeapsa.Dan Voiculescu a fost eliberat conditionat in vara anului 2017, in urma executarii unei treimi din pedeapsa de 10 ani primita, in 2014, in Dosarul ICA.Magistratii au considerat ca perioada executata si castigata de Dan Voiculescu prin activitatile desfasurate in detentie - redactarea unor lucrari stiintifice, munca facuta in penitenciar - adica peste 1.400 de zile in acest caz, este suficienta. Pedeapsa totala era de peste 3.600 de zile. Restul - aproximativ 2.200 de zile - ar reprezenta perioada de supraveghere.