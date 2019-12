Judecatorii resping ca inadmisibila o cerere de revizuire a sentintei definitive din dosarul ICA - Dan Voiculescu

Ziare.

com

Decizia Tribunalului Bucuresti a fost data pe 18 decembrie, potrivit portalului instantelor. Revizuirea este o cale extraordinara de atac. In cazul Privatizarii ICA aceasta a fost facuta de fostul secretar executiv al Partidului Conservator (fost PUR) si fost vicepresedinte al AVAS, Jean Catalin Sandu, condamnat in dosarul Privatizarii ICA-Dan Voiculescu la 6 ani de inchisoare.In proces au fost citati si ceilalti inculpati din acest caz, inclusiv Dan Voiculescu.Jean Catalin Sandu a fost gasit vinovat pentru complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale.Dan Voiculescu a fost condamnat in august 2014 la zece ani de inchisoare in dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare si in cazul caruia instanta a dispus eliberarea conditionata dupa trei ani petrecuti in detentie.