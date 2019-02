Judecatorii resping contestatia in anulare facuta de fostul ministru Pantis in dosarul ICA - Dan Voiculescu

Condamnarea

Sentinta este definitiva, potrivit portalului instantelor. Curtea de Apel Bucuresti a luat aceasta decizie intr-un complet de divergenta, format din 3 judecatori. Asta dupa ce cei doi magistrati din completul initial investit au avut opinii separate.Contestatia in anulare este o cale de atac extraordinara. Pantis a deschis acest proces in baza articolului din Codul de procedura penala potrivit caruia: "instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate".In 8 august 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv, in dosarul privatizarii ICA, pe Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, pe Gheorghe Mencinicopschi, fost director al ICA, la opt ani, si pe fostul ministru Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare.Instanta a dispus atunci si confiscarea a 60 de milioane de euro, prejudiciul adus Ministerului Agriculturii.Un alt condamnat din acest dosar, fost secretar executiv al Partidului Conservator (fost PUR) si fost vicepresedinte al AVAS, Jean Catalin Sandu, cere la Tribunalul Bucuresti anularea sentintei la 6 ani de inchisoare.El a fost gasit vinovat pentru complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale.Pe 1 februarie 2019, Jean Catalin Sandu a facut la Tribunalul Bucuresti o cerere de revizuire a sentintei primite. Termenul de judecata este 4 martie, potrivit portalului instantelor. La acest termen sunt citati si ceilalti inculpati din acest caz, inclusiv Dan Voiculescu.Aceste demersuri in justitie in dosarul ICA vin dupa ce FACIAS, ONG apropiat lui Dan Voiculescu, a cerut premierului Romaniei ca, in cazul in care va da o OUG pentru persoanele condamnate de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, actul normativ sa se extinda si in cazul completurilor formate din 2 sau 3 judecatori."Pentru garantarea respectarii drepturilor tuturor cetatenilor aflati in situatii similare si ale caror cauze penale au fost solutionate de catre alte complete nelegal constituite la nivelul altor instante judecatoresti decat ICCJ, se impune ca o eventuala ordonanta de guvern sa prevada posibilitatea formularii unei contestatii in anulare de catre toate persoanele condamnate de catre completuri nelegal constituite, inclusiv de la nivelul Tribunalelor si Curtilor de Apel din tara, in acest fel garantandu-se egalitatea intre cetateni si nediscriminarea acestora in functie de clasa sociala din care provin", se arata in scrisoare FACIAS,citata de site-ul "Lumea Justitiei" ,apropiat de Antena3.