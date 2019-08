La 5 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu, Fiscul scoate la vanzare mai multe imobile confiscate in dosarul ICA

Anuntul ANAF

"Vamile" l-ar fi vrut ca sediu

Prejudiciul in acest caz: 60 de milioane de euro. Dan Voiculescu a primit sentinta in acest caz fix in urma cu 5 ani. El a stat inchis aproape trei ani, din 8 august 2014 pana in 18 iulie 2017, in total 1.076 de zile.In ultimii doi ani, sub guvernarea PSD-ALDE, Fiscul a reusit performanta de a recupera abia vreo 400.000 de euro de la inculpatii din dosarul ICA, printre care si Dan Voiculescu, in contul prejudiciului de 60 de milioane de euro.De la inceputul acestui an, suma recuperata este putin peste 10.000 de euro, dezvaluia Adevarul, la sfarsitul lunii iulie. Astfel, daca in iulie 2017, prejudiciul recuperat era de 39.130.106 lei, doi ani mai tarziu, in mai 2019, au fost recuperati 41.043.108 lei, adica circa 8,7 milioane de euro.Pe 31 iulie 2019, Fiscul a postat pe site-ul institutiei un anunt de vanzare a unui teren de 29.220 mp pe care sunt mai multe constructii nerezidentiale (cladiri cu destinatie de birouri, laboratoare, depozite si magazii, garaj, atelier mecanic/ auto/reparatii / sudura/ tamplarie/ intretinere, pichet incendiu, arhiva etc.)Pretul de pornire al licitatiei: 51,2 milioane lei fara TVA.Potrivit anuntului, cei interesati de cumpararea bunului imobil pot depune dosarele de inscriere la licitatie pana la data de 14 august 2019.Fiscul arata ca in cartea funciara a imobilului sunt trecute mai multe mentiuni si sunt mai multe litigii pe rolul instantelor.Este vorba de un imobil, in cazul caruia Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a propus Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea unei institutii publice de interes national.Pe 13 mai 2019, autoritatea solicitanta (ANAF/Directia Generala a Vamilor) a comunicat faptul ca renunta la cererea de transmitere cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale de Administrare a Fiscala/Directiei Generale a Vamilor, in scopul utilizarii ca sediu principal/secundar, a imobilului situat in Bucuresti, str. Garlei nr. 1D, sector 1, potrivit ANABI.