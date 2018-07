Fiscul a pierdut procesul deschis lui Gidea, dupa ce realizatorul TV a aratat ca a platit cash datoria lui Voiculescu

Avocat: Sa respingeti cererea

Cazul lui Daniel Constantin

Ziare.

com

Judecatoria Sectorului 3 a desfiintat poprirea pusa de inspectorii Fiscului. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata cu apel.Fiscul voia sa puna poprire pe conturile realizatorului TV, deoarece in declaratiile de avere date de Dan Voiculescu, in perioada in care era parlamentar, aparea un imprumut acordat in nume personal lui Gidea. Valoarea acestuia: 785.000 de lei.", este minuta instantei bucurestene La ultimul termen de judecata, avocatul lui Mihai Gidea a explicat ca datoria a fost stinsa inca din mai 2014 (- n.red) si ca solicitarea Fiscului ar trebui respinsa ca neintemeiata. In sprijinul afirmatiei sale, el a depus o "declaratie semnata de creditor", Dan Voiculescu, data in aprilie 2016 si un extras bancar, prin care Gidea i-ar fi virat mogulului o transa, suma de 305.000 de lei. Restul datoriei ar fi fost restituita in numerar.Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a avut niciun reprezentant la acest termen din proces.Intr-un caz similar, Tribunalul Ilfova admis, in februarie 2018, solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin , pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA.In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu suma de 295.000 de euro.