Institutiile statului evita sa se mute in cladirile confiscate de la Voiculescu. Senator: De ce CSM nu s-ar instala in fostul sediu Grivco?

Aceasta este solutia propusa de senatorul USR George Edward Dirca, presedinte al Comisiei pentru Constitutionalitate si membru al Comisiei Juridice.Parlamentarul a atras atentia asupra sumelor impresionante acordate chiriei pentru sediul CSM, aproximativ 9,1 milioane de euro din fonduri publice in 14 ani.Asta in conditiile in care Agentia Nationala de Administrate a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) poate pune la dispozitie mai multe sedii adecvate desfasurarii activitatii.Parlamentarul se intreaba de ce CSM nu se muta intr-unul din imobilele confiscate prin sentinte judecatoresti si da exemplu cazul fostului sediu Grivco, din strada Garlei, care a ajuns in proprietatea statului in urma unei decizii judecatoresti de confiscare date in dosarul ICA-Dan Voiculescu.Mass-media a scris ca, pe 13 mai 2019, ANAF, prin Directia Generala a Vamilor, a comunicat ANABI ca renunta la preluarea gratuita la stat a imobilului din strada Garlei. Adresa era semnata de fosta sefa a ANAF, Mihaela Triculescu.Senatorul Dirca semnaleaza si ca, potrivit informatiilor publicate in 2018, ANABI a valorificat un procent minor din totalitatea bunurilor indisponibilizate."Potrivit unei informari publice remise recent presei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a platit chirie in cuantum de 9.138.508 euro din fonduri publice.Suma, chiar daca acopera ultimii 14 ani, este impresionanta si greu de justificat in mod logic, daca ne amintim ca", arata senatorul USR, intr-un comunicat de presa remis martiDe fapt, activitatea ANABI ar ridica serioase semne de intrebare, iar institutia pare ca ar fi construita legislativ astfel incat sa nu poate valorifica bunurile indisponibilizate, ci mai degraba sa le conserve pana la momentul preluarii lor de catre vechii sau noii proprietari, sustine parlamentarul.In raportul pe anul 2018, Agentia anunta ca a valorificat 32 de autoturisme, 7 utilitare si 264.982 litri de vin, printre altele -, organigrama institutiei cuprindea 50 de posturi, dintre care, la nivelul anului trecut, doar 55 fusesera bugetate.", acuza Dirca.In plus, parlamentarul a constatat ca anumite imobile ajunse la ANABI in urma deciziilor judecatoresti genereaza mai degraba cheltuieli cu intretinerea decat sa ajute la recuperarea prejudiciilor.", declara George DircaI.S.