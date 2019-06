Pana cand PSD si ALDE se hotarasc ce candidati au la Presedintie, partidul lui Voiculescu are o propunere

Sursa: Captura Antena 3

Si-au ales liderii

PSD si ALDE, inca fara candidati

Bruynseels a fost votata in unanimitate pentru aceasta candidatura de cei peste 700 de delegati prezenti la congres.Evenimentul a fost mediatizat intrega zi la postul Antena 3. Intr-o postare pe blog , Dan Voiculescu a laudat congresul umanistilor: "."Totodata, delegatii Partidului Puterii Umaniste l-au ales in functia de presedinte al Consiliului National pe Cristian Popescu-Piedone, iar Ramona Ioana Bruynseels a fost aleasa presedinte al Biroului Executiv, anunta Agerpres. Umanistii si-au mai ales, sambata, zece vicepresedinti si au votat statutul partidului, programul politic, dar si o rezolutie.PSD inca nu si-a anuntat candidatul la alegerile prezidentiale, iar liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu mai este o optiune candidatura sa pentru Cotroceni."In acest moment, candidatura la prezidentiale nu intra in discutie in ceea ce ma priveste. Pentru mine nu este o optiune pe care in momentul de fata sa o analizez", a declarat Tariceanu, dupa ce Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau.